Полиция поймала подозреваемых в убийстве подмосковного бизнесмена Айка — на их след вышли, выяснив, кому принадлежит машина, на которой скрылись преступники. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, полицейские обнаружили в Подмосковье машину, на которой передвигались убийцы коммерсанта Гайка Арутюняна по прозвищу Айк. Авто принадлежит реутовской логистической компании. Ее директор рассказал, что машина сдавалась в аренду для перевозки стройматериалов. Таким образом правоохранители вышли на арендаторов транспортного средства.

Ранее сообщалось, что 8 ноября на летней кухне в частном доме деревни Гольево был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением груди.

По предварительным данным, киллер пробрался в дом и выстрелил в 61-летнего Гайка Арутюняна из обреза ружья ИЖ-27.

Преступники скрылись в районе «Москва-Сити». Утром 9 ноября туда приехали родственники Арутюняна, чтобы найти убийц и отомстить. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что к месту прибыли сотрудники СОБР, Росгвардии и полиция во избежание кровавых разборок.

