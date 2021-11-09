Авторитетного бизнесмена Айка застрелили в его доме под Москвой

В Красногорске киллер застрелил авторитетного бизнесмена Гайка Арутюняна в его доме

В подмосковном Красногорске убили местного жителя 1960 года рождения, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, 8 ноября на летней кухне в частном доме деревни Гольево было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди. Место происшествия осмотрели следователи.

Киллер пробрался в дом и застрелил 61-летнего Гайка Арутюняна из обреза ружья ИЖ-27, уточняет Telegram-канал «112». Родственники отвезли раненого бизнесмена в больницу, но он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Следствие уже установило, что ружье зарегистрировано на жителя Владимирской области. Преступники, предположительно, скрылись на автомобиле «Газель» желтого цвета в районе «Москва-Сити». Туда утром 9 ноября приехали родственники погибшего, чтобы найти убийц и устроить самосуд. Для предотвращения кровавых разборок к месту прибыли сотрудники СОБР Росгвардии и полиция, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах

Гайк Арутюнян являлся криминальным авторитетом, известным в криминальных кругах как Айк. Он привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия в 2010 году.