СК потребовал объяснений из-за отказа Черногории в выдаче бизнесмена Исмаилова

Следственный комитет (СК) России потребовал разобраться в основаниях отказа Черногории в выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, говорится на сайте ведомства.

В сообщении указано, что СК «не может согласиться» с решением Черногории в отказе экстрадиции Исмаилова. «За совершение указанных тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске», — отмечается в заявлении.

Бастрыкин поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД России «подробно изучить основания отказа в выдаче и осуществить доклад» с объяснениями произошедшего.

Ранее в октябре Генпрокуратура России сообщила о направлении в Черногорию запроса о выдаче хозяина «Черкизона». Он находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины во вменяемом ему преступлении.

Исмаилова задержали в Подгорице, где он жил в частном арендованном особняке. Позже стало известно, что бизнесмену предоставили политическое убежище.