Россия запросила у Черногории выдачу бизнесмена Исмаилова по делу об убийствах

В Черногорию направлен запрос Генпрокуратуры России о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, обвиняемого по делу об убийствах. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы российских следственных органов 7 октября были переданы Министерству юстиции Черногории по дипломатическим каналам. В них говорится о выдаче россиянина для привлечения к уголовной ответственности на родине.

Исмаилов намерен просить у властей Черногории политического убежища, сообщила «Звезде» его адвокат Марина Русакова. По ее словам, решение по этому вопросу может быть принято 12 ноября. Бизнесмен не признает свою вину по вменяемым ему преступлениям.

Бывший владелец Черкизовского рынка в Москве находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, Исмаилов вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Исполнителем выступил Мехман Керимов. Он 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе застрелил обоих, после чего киллера забрал с места преступления Рафик и помог ему скрыться, а также избавиться от оружия.

Тельману Исмаилову заочно предъявлены обвинения в убийстве двух человек, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.

О задержании в Подгорице азербайджанского миллиардера сообщалось 1 октября. Там он жил в частном арендованном особняке в столице Черногории в нескольких минутах езды от зданий полиции и МВД. По некоторым сведениям, Исмаилова связывает дружба с президентом страны Мило Джукановичем. Об этом свидетельствует то, что глава Черногории отдыхал в отеле Mardan Palace в Турции, который принадлежит Исмаилову.