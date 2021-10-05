Россия начала готовиться к экстрадиции бывшего владельца «Черкизона» Исмаилова

Бывший владелец Черкизовского рынка («Черкизона») Тельман Исмаилов, который находился в международном розыске за организацию заказных убийств и был задержан в Черногории, где он жил в арендованном особняке, может быть вскоре экстрадирован в Россию. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что уже начали подготовку всех необходимых документов для выдачи бывшего хозяина рынка.

По версии следствия, Исмаилов вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Исполнителем выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных ранений. Рафик, согласно плану, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также избавиться от оружия.

Тельман Исмаилов был объявлен в международный розыск еще в 2017 году. Ему были заочно предъявлены обвинения в убийстве двух человек, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.

О задержании в Подгорице азербайджанского миллиардера сообщалось 1 октября. До недавнего времени Исмаилов жил в частном арендованном особняке в столице Черногории в нескольких минутах езды от полиции страны и здания МВД. Он даже не пользовался услугами охраны. По некоторым сведениям, таким положение дел было благодаря дружбе Исмаилова с президентом страны Мило Джукановичем. Об их связи свидетельствует то, что Джуканович отдыхал в отеле Mardan Palace в Турции, который принадлежит Исмаилову.

К процедуре экстрадиции подключилась и Генпрокуратура РФ. В ведомстве «Ленте.ру» сообщили, что на данный момент адвокаты Исмаилова обжалуют его арест и просят власти выпустить миллиардера под залог.