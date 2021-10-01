Раскрыта причина задержания бывшего директора Черкизовского рынка

Задержанного в Черногории бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвинили в организации убийств. Причины задержания раскрыл НТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, речь идет об убийстве двух бизнесменов, Владимира Савкина и Юрия Брылева, 11 ноября 2016 года. В России ему грозит пожизненное заключение.

О задержании в Подгорице азербайджанского миллиардера стало известно 1 октября. Помимо обвинения в убийстве предпринимателей, Исмаилову также вменяют похищение певца Авраама Руссо в 2004 году.

Отмечалось, что в рамках расследования полиция Черногории провела обыски в квартире в поселке недалеко от Подгорицы. Там обнаружили второго разыскиваемого гражданина России Владимира С.

