Стало известно о жизни бывшего владельца «Черкизона» в особняке в Черногории

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, обвиненный в организации убийств, три года свободно жил в арендованном особняке в Черногории, несмотря на то, что был в розыске Интерпола. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Как сообщили источники издания, миллиардеру могли помочь личные связи с руководством страны.
Так, по словам собеседников, Исмаилов жил в частном арендованном особняке в Подгорице, его дом находился в нескольких минутах езды от управления полиции страны и здания МВД. Миллиардер не пользовался охраной. По данным издания, президент Черногории Мило Джуканович отдыхал в дорогом турецком отеле Mardan Palace, который принадлежит Исмаилову.
Отмечается, что парламент Черногории уже потребовал расследовать связь бизнесмена с руководством страны.
Ранее стало известно, что Исмаилов обращался к властям Черногории за получением политического убежища из-за политического давления, которое на него якобы оказывают в России.
О задержании в Подгорице азербайджанского миллиардера сообщалось 1 октября. Помимо обвинения в убийстве предпринимателей, незаконном обороте оружия, Исмаилову также вменяют похищение певца Авраама Руссо в 2004 году. В рамках расследования полиция Черногории провела обыски в квартире в поселке недалеко от Подгорицы. Там обнаружили второго разыскиваемого гражданина России Владимира С.