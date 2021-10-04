Стало известно о жизни бывшего владельца «Черкизона» в особняке в Черногории

«Коммерсантъ»: бывший директор «Черкизона» Исмаилов три года жил в особняке в Черногории

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, обвиненный в организации убийств, три года свободно жил в арендованном особняке в Черногории, несмотря на то, что был в розыске Интерпола. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как сообщили источники издания, миллиардеру могли помочь личные связи с руководством страны.

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Так, по словам собеседников, Исмаилов жил в частном арендованном особняке в Подгорице, его дом находился в нескольких минутах езды от управления полиции страны и здания МВД. Миллиардер не пользовался охраной. По данным издания, президент Черногории Мило Джуканович отдыхал в дорогом турецком отеле Mardan Palace, который принадлежит Исмаилову.

Отмечается, что парламент Черногории уже потребовал расследовать связь бизнесмена с руководством страны.

Ранее стало известно, что Исмаилов обращался к властям Черногории за получением политического убежища из-за политического давления, которое на него якобы оказывают в России.

О задержании в Подгорице азербайджанского миллиардера сообщалось 1 октября. Помимо обвинения в убийстве предпринимателей, незаконном обороте оружия, Исмаилову также вменяют похищение певца Авраама Руссо в 2004 году. В рамках расследования полиция Черногории провела обыски в квартире в поселке недалеко от Подгорицы. Там обнаружили второго разыскиваемого гражданина России Владимира С.

