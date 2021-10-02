Бывший владелец «Черкизона» просил политического убежища в Черногории

Задержанный в Черногории бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обращался за получением политического убежища. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Vijesti.

Журналисты издания отмечают, что экс-владелец «Черкизона» просил убежища из-за политического давления, которое на него якобы оказывают в России. Официального подтверждения этой информации пока не поступало, однако информатор Vijesti в спецслужбах Черногории полагает, что это может усложнить процедуру экстрадиции.

Ранее стала известна причина задержания Исмаилова в Подгорице. Экс-главу Черкизовского рынка подозревают в организации убийств двух российских бизнесменов — Владимира Савкина и Юрия Брылева, которые погибли в 2016 году. Также Исмаилову вменяют похищение певца Авраама Руссо в 2004 году. Задержание миллиардера стало возможным благодаря международному ордеру на арест, который был выдан Россией.

В рамках расследования полиция Черногории провела обыски в квартире, расположенной в поселке недалеко от Подгорицы. Там обнаружили членов семей Исмаилова и второго разыскиваемого гражданина России Владимира С.