Суд оставил бывшего владельца «Черкизона» под стражей

Суд Подгорицы арестовал ранее задержанного бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам его адвоката Марины Русаковой, защита обжаловала арест. «Сегодня решением суда он (Исмаилов) оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не позднее чем через месяц будет решение о выдаче его российской стороне», — сообщила она.

Ранее стало известно, что Исмаилов обращался к властям Черногории за получением политического убежища из-за политического давления, которое на него якобы оказывают в России.

О задержании в Подгорице азербайджанского миллиардера сообщалось 1 октября. Помимо обвинения в убийстве предпринимателей, Исмаилову также вменяют похищение певца Авраама Руссо в 2004 году.

Отмечалось, что в рамках расследования полиция Черногории провела обыски в квартире в поселке недалеко от Подгорицы. Там обнаружили второго разыскиваемого гражданина России Владимира С.