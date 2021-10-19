В Черногории не подтвердили получение запроса на выдачу бизнесмена Исмаилова

РИА Новости: Минюст Черногории не получал запросов от России на выдачу Чуяна и Исмаилова

Министерство юстиции республики Черногория заявило, что не получало от российской стороны запросов на выдачу азербайджанского бизнесмена Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящее время в министерстве юстиции, по правам человека и меньшинств нет указанных запросов. Если их получим, поступим в соответствии с законной процедурой», — заявили в ведомстве российскому агентству.

По сообщениям ТАСС, российское посольство в Черногории подтвердило отправку запроса Генпрокуратурой России в Подгорицу об экстрадиции Чуяна и Исмаилова.

Ранее стало известно, что черногорский минюст подтвердил получение от генеральной прокуратуры РФ официального запроса на выдачу Тельмана Исмаилова, задержанного ранее в пригороде Подгорицы. В России азербайджанского предпринимателя и бывшего владельца «Черкизовского рынка» обвиняют в организации двойного убийства.

Ранее сообщалось, что полиция Черногории в городе Тиват задержала Чуяна по ордеру Интерпола. Он находился в розыске в связи с обвинениями в финансовых махинациях. На данный момент экс-чиновника поместили под арест, он ожидает экстрадиции в Россию.