В Черногории задержали российского банкира

Полиция города Тиват в Черногории задержала российского банкира, бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по ордеру Интерпола. Об этом сообщает портал Vijesti со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) страны.

Отмечается, что 55-летний гражданин России находился в розыске в связи с обвинениями в финансовых махинациях. По информации черногорских правоохранительных органов, банкира подозревают в том, что он с 2012 по 2018 год посредством «дачи и получения взяток с целью сознательно противоправных действий получил незаконную прибыль в размере 340 миллионов рублей». На данный момент Чуяна поместили под экстрадиционный арест.

Ранее директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Москва призывает Чехию освободить задержанного россиянина Александра Франчетти в кратчайшие сроки и не политизировать его дело. Он подчеркнул, что ситуация с задержанием гражданина России усложняет и без того непростые отношения Москвы и Праги, которые были подорваны по инициативе чешской стороны.