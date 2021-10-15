Черногория подтвердила получение запроса на выдачу бизнесмена Исмаилова России

Министерство юстиции республики Черногория подтвердило получение от России запроса на экстрадицию азербайджанского бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

Оригинал запроса, по сообщению черногорского Минюста, направлен дипломатическим путем. «Доставлена копия запроса компетентных органов РФ на выдачу Тельмана Исмаилова, с сообщением, что сам запрос с документацией направлен дипломатическим путем», — заявили правоохранители Черногории.

Ранее в Следственном комитете России сообщили «Ленте.ру», что документы для выдачи Исмаилова уже готовятся. 1 октября предпринимателя, разыскиваемого в РФ за организацию двойного убийства, задержали в пригороде черногорской столицы Подгорицы.

По информации следствия, Тельман вместе с братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Он был реализован 15 мая 2016 года, когда обоих бизнесменов застрелили на Новорижском шоссе. Помимо этого, Исмаилову вменяют незаконный оборот оружия и похищение певца Авраама Руссо.