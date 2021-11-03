СКР попросил арестовать подозреваемого в убийстве полковника МВД Новосельцева

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать подозреваемого в убийстве полковника МВД в отставке Алексея Новосельцева. Об этом в среду, 3 ноября, сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Задержанный полностью признал вину, по его показаниям следователи восстановили картину произошедшего — 60-летний мужчина занял у дочери полковника антикоррупционной полиции в отставке 6 миллионов рублей.

Женщина пригрозила должнику проблемами, которые может устроить ее отец. После этого должник залез в дом к Новосельцеву в Новой Москве и зарезал его.

Когда Алексей Новосельцев не ответил на звонки дочери, она поехала к нему домой и обнаружила его тело.

Новосельцев участвовал в расследовании громких дел — именно он раскрыл убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, который был застрелен киллером 18 октября 2002 года около офиса представительства области на Новом Арбате в Москве.

