Российские власти не увидели пользы от возможного снижения налогов

Силуанов считает, что снижение НДС не приведет к снижению цен

Временное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) не приведет к снижению цен, считает министр финансов России Антон Силуанов. Об этом он заявил на форуме «Россия зовет!», трансляцию вел РБК.

«Такие временные меры применять, мне кажется, не совсем правильно. У нас есть другие возможности для решения этой проблемы, как на стороне денежно-кредитной политики, так и на стороне бюджета», — объяснил он, почему власти не видят пользы в этой мере.

«Мы сколько раз снижали налоги и видели, что преимущества от этого получали прежде всего производители тех или иных секторов экономики. Поэтому как инструмент для снижения цен снижение налогов, не думаю, что хороший путь. Но для поддержки наших производителей это было бы хорошо», — добавил глава Минфина.

Силуанов также пообещал поддержку населению при инфляции выше прогноза. Дополнительные средства будут выделяться на проекты с фиксированными процентными ставками.

Также глава Минфина отметил, что бюджет страны должен быть сбалансированным и умеренно жестким, а денежно-кредитная политика — мягкой и адекватной. В этом заключается формула устойчивости экономики.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что не исключает новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей.