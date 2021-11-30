Названы города России для бюджетных путешествий на Новый год

Tvil.ru: популярные бюджетные города для встречи Нового года — Ялта и Сочи

Среди популярных российских городов, где можно бюджетно встретить Новый Год, оказались Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Рейтинг направлений составил сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Лидером среди самых популярных городов страны для встречи Нового Года является Ялта — стоимость ночи в отеле крымского города составляет в среднем 1,4 тысячи рублей. Второе место занял Сочи (1,1 тысячи рублей за ночь), третье — Санкт-Петербург (1,4 тысячи рублей). Также в рейтинг попали такие направления как Москва, Казань, Лахденпохья, Великий Устюг, Кисловодск, Осташков и Суздаль.

При этом самым дорогим направлением для новогоднего путешествия стал Кисловодск — сутки в отеле обойдутся в среднем в 830 рублей. Дороже всего провести ночь в карельской Лахденпохье — от 2,1 тысячи рублей.

Отмечается, что аналитики сервиса составили рейтинг на основе данных бронирований жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

Ранее в ноябре россияне определили лучший месяц в году для катания на горных лыжах и сноуборде. Так, 44 процентов участников опроса считают, что ехать в горы стоит на новогодние праздники, в январе. Еще 28 процентов опрошенных предпочитают открывать горнолыжный сезон в феврале, когда на курортах спадает наплыв туристов.