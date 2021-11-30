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России предрекли погодные аномалии

Профессор Кислов: теплая погода в начале зимы связана с глобальным потеплением климата
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Аномально теплые погодные условия для начала зимы можно считать проявлением последствий глобального потепления. В будущем подобные температуры будут фиксировать в России чаще. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали завкафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов и ее ведущий научный сотрудник Михаил Локощенко.

По словам аналитиков, потоки тепла опосредованно связаны с проблемой изменения климата. Глобальное потепление проявляется в том, что подобные циклоны встречаются чаще. На данный момент теплую аномалию зафиксировали по всей Европе и Уралу. «В целом потепление идет, и будет дальше теплеть», — предрек Кислов.

Специалисты заявили, что синоптические процессы связаны также с притоком теплых воздушных масс морского происхождения. Однако они также обратили внимание, что в течение десятилетий температура изменилась — 40-50 лет назад зимой температура в Московском регионе не поднималась выше плюс 4 градусов по Цельсию, но в последнее время она повысилась. Эксперты уточнили, что более опасным считается не повышение температуры в зимние месяцы, а возврат холодов весной.

В августе 2021 года на кафедре метеорологии и климатологии географического факультета МГУ предрекли некоторым регионам России новые погодные аномалии, включая наиболее опасные явления природы, причиной которых станет изменение климата. В качестве примера специалисты привели мощнейшие ливни в Арктике.

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