Спасение планеты ударило по женщинам африканской страны

Запрет пластика в Сенегале ударил по женщинам, чьи рабочие места были поставлены под угрозу. Об этом сообщает Bloomberg.

Новое правило по борьбе с загрязнением может повлиять на доступ к чистой питьевой воде и на количество рабочих мест для женщин, многие из которых зарабатывают на жизнь фильтрацией, упаковкой и перепродажей водопроводной воды в полиэтиленовых пакетах. Около 30 тысяч сотрудниц могут остаться без работы из-за новых мер по спасению планеты. «Нам необходимо время, чтобы найти решение», — заявили в профсоюзе.

Запрет на одноразовый пластик должен начать действовать в африканской стране с 31 декабря. Министерство окружающей среды и устойчивого развития Сенегала утверждает, что у бизнеса было достаточно времени для поиска замены упаковке. Полиэтиленовые пакеты для воды должны были быть запрещены еще в январе 2020 года, однако производителям была предоставлена отсрочка из-за пандемии коронавируса, ударившей по экономике. Теперь же, когда рынки постепенно восстанавливаются после кризиса, запрет должен соблюдаться полностью.

Женщины и девушки протестуют против нового правила. Их бизнес процветает благодаря спросу на недорогую воду. Одна 14-летняя работница рассказала, что покупает несколько пакетиков за 1,3 доллара, а продает их за 2,59 доллара. Неперерабатываемые пакеты стоят дешевле, чем фирменная вода в бутылках. Многие пакеты после попадают в водоемы — Сенегал в 2010 году занял 21-е место по объему загрязнения океанов. При этом в профсоюзе утверждают, что запрет может и не сократить количество мусора, поскольку спрос просто перейдет на пластиковые бутылки.

Сенегал не в первый раз пытается ограничить использование пластмассы. Министерство окружающей среды предложило помощь производителям и розничным торговцам в поиске альтернативы и в обучении населения правильным методам переработки, но пока это осталось просто инициативой, поэтому по-прежнему непонятно, как будет соблюдаться закон в 2022 году.

Ранее в октябре исследователи из Беннингтонского колледжа и объединения Beyond Plastics выяснили, что пластик более опасен для планеты, чем источник самого экологически грязного топлива — угольные электростанции. По данным ученых, за весь жизненный цикл пластика в атмосферу ежегодно выбрасывается 232 миллиона тонн парниковых газов — столько же выбросов производят 116 угольных электростанций.