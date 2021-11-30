Журналист раскрыл судьбу некрасивых девушек на вечеринках основателя Playboy

Британский журналист Рассел Миллер (Russell Miller) раскрыл подробности о вечеринках в особняке основателя американского эротического журнала Playboy Хью Хефнера, а также судьбу некрасивых девушек на этих мероприятиях. Соответствующей информацией он поделился в последнем эпизоде подкаста Power: Hugh Hefner («Власть: Хью Хефнер»).

По словам Миллера, Хефнер всегда требовал, чтобы на мероприятиях женщин было в два раза больше, чем мужчин. Так, однажды в поисках достаточного количества девушек подчиненные бизнесмена целиком обошли весь кампус Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Симпатичные студентки радовались приглашению, но когда они приходили на мероприятие, то быстро понимали, что на вечеринке нет множества знаменитостей, как им обещали. Вместо этого они встречали обычных мужчин, годящихся им в отцы. Побывав в особняке один раз, никто не хотел возвращаться снова», — поделился журналист.

Кроме того, Миллер рассказал, что внешность каждой девушки на вечеринке должна была соответствовать определенным параметрам. Так, если гостья была недостаточно привлекательной, то персоналу приказывали держать ее как можно дальше от Хефнера, поскольку «страшные» женщины оскорбляли его достоинство.

Также журналист предположил, что подобные мероприятия в особняке проводились лишь для того, чтобы скрыть затворническую натуру Хефнера. «Казалось бы, основатель Playboy должен выходить в свет, посещать лучшие рестораны, есть замечательную еду и разбираться в вине, но Хефнер не ел ничего, кроме сендвичей, жареной курицы и тушеного мяса, а вместо изысканных вин он пил кока-колу», — заверил Миллер.

Мужчина также вспомнил одну из вечеринок, на которой ему удалось побывать при жизни Хефнера. По его словам, мероприятия было скучным: гости сидели в большом зале, ели бутерброды и выпивали. Позже вечером появилась секретарша, которая предупредила о скором прибытии Хефнера и призвала их сымитировать веселье.

«Когда появился Хефнер, все вокруг ожило, люди танцевали, смеялись, шутили, как будто вечеринка продолжалась несколько часов. Это свидетельствует о том, насколько лживой была та жизнь в особняке», — заключил журналист.

Ранее в ноябре модель рассказала о вечеринках в особняке основателя Playboy. Дженна Бентли переехала жить в поместье Хефнера в 18-летнем возрасте и пробыла там целый год. Она подписала «очень жесткое» соглашение о неразглашении, также ей запрещено было заводить себе парня. У девушек был установлен комендантский час: не вернувшиеся домой к 21:00 модели оставались ночевать на улице.