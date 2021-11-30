Подготовку к юбилею российского города оценили в 215 миллиардов рублей

Подготовку к 450-летнему юбилею столицы Башкирии, который будут отмечать в 2024 году, оценили в 215 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на администрацию Уфы сообщает «Башинформ».

Уточняется, что большая часть упомянутых средств (89,2 миллиарда рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 44,3 миллиарда рублей — из бюджета республики. Инвестиции частного бизнеса составят 66,7 миллардов рублей, в то время как власти российского города выделят 15,1 миллиарда рублей.

Больше половины этих средств (115 млрд рублей) уйдет на строительство различных объектов, в числе которых депозитарий, Центр спортивной борьбы, математический лицей, Центр фехтования, Евразийскую библиотеку, хранилище археологических материалов «Городище Уфа-2», и другие. Еще 92 миллиарда рублей вложат в сферу ЖКХ, благоустройства, развитие транспорта и экологии.

Ранее сообщалось, что в Уфе 10 и 11 декабря пройдет фестиваль уличной еды. Мероприятие организуют в «Арт-квадрате». Участники из разных регионов России представят собственные блюда, а жюри выберет самое вкусное из них и определит победителя. В следующем году лидер конкурса презентует свое блюдо на российском этапе European Street Food Awards в Калининграде.