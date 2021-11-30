Стало известно о закрытии шоу «Поле чудес» на Первом канале

Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» и закрыть шоу, перезапустив его уже в новом формате. Об этом стало известно из пресс-релиза телеканала, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Решение руководство телеканала объяснило «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях». О каких изменениях условий идет речь, в пресс-релизе не сообщается. Тем не менее Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, калькой которой и была российская программа «Поле чудес». «И с января 2022 года в эфире Первого канала — как всегда, по пятницам — начнет выходить шоу "Наше Поле Чудес" с Леонидом Якубовичем», — объявил Первый канал.

В пресс-релизе также приведены слова телеведущего, прокомментировавшего новость. «Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — отметил Якубович.

Напомним, что в октябре прошлого года Якубович допустил возможную смену ведущего «Поля чудес». Он заявил, что незаменимых людей нет, а будущее передачи зависит только от зрителей.

В июле он сообщил, что не планирует уходить с проекта, однако добавив, что за годы работы в программе у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает. «Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет», — заявил ведущий.

В апреле Якубович признался, что хотел уйти с «Поля чудес» после первых выпусков. Он изменил свое решение после того, как перед съемками последнего, по его мнению, эфира его представили как «новую звезду».

