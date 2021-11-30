В Госдуме назвали главу МИД Украины Кулебу штатным пропагандистом

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру» назвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу штатным пропагандистом.

«Мне кажется, что пропагандистский смысл и характер заявлений Кулебы очевиден. Кулеба — штатный пропагандист, но никак не министр иностранных дел. Для того чтобы быть министром иностранных дел, нужны другие качества, а не способность бесконечно выдавать в эфир угрозы и предупреждения. Это нехитрое дело можно поручить кому-то другому», — считает Затулин.

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Ранее Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Die Zeit, что Россия «стягивает войска» к украинским границам, что является «подлинной угрозой». Министр также заявил, что Москва пытается дестабилизировать Украину и Европу. Читатели газеты в комментариях назвали заявления Кулебы «истерией». «Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации "Минска-2", чем продолжать просить больше оружия и денег», — пишет пользователь Friedrich Brinkmann.

«Заявление Кулебы не дороже дуновения воздуха, которое он произвел при произнесении всех этих фраз. Значит, Россия дестабилизирует Украину и Европу? Россия предлагает Европе выгодный и для нее вариант решения экономических проблем, обивает пороги Европы, желая ей же поставлять газ по цене, которая ей будет выгодна через «Северный поток». Если предложение газа является формой дестабилизации Европы, то это довольно странная Европа», — рассказал депутат.

Затулин также отметил, что Запад и Украина, напротив, вовлечены в попытки усилить напряженность, и привел в пример проведение маневров со стороны США, Великобритании и других стран НАТО в Черном море.

