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Рианну обругали за отсутствие нижнего белья на инаугурации президента

Рианна появилась на инаугурации президента Барбадоса в оранжевом платье и без бюстгальтера
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Фото: Jonathan Brady / Reuters

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна пришла на церемонию инаугурации президента Барбадоса без нижнего белья и была обругана в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

33-летняя знаменитость появилась на государственном мероприятии в длинном оранжевом платье из атласной ткани и коричневых босоножках на каблуках. При этом на снимках, которые публикует Daily Mail, видно, что на Рианне отсутствует бюстгальтер. Свой образ певица дополнила кольцами, браслетами и серьгами, а также медицинской маской черного цвета.

Поклонники артистки сочли ее наряд неприемлемым для подобного события и принялись критиковать ее в соцсети: «Объявлена национальная героиня без бюстгальтера и с сосками на показ», «Барбадос стал республикой, и Рианна даровала нам соски. Похоже, что отныне мы перестанем быть христианской нацией», «Неужели Рианна не могла надеть что-то более приличное в этот особенный день?», «Спасибо, что не голая».

Известно, что государство Барбадос официально стало самостоятельной республикой и вышло из-под власти британской монархии. На мероприятии Рианне присвоили титул национального героя республики.

В сентябре Рианна вышла на улицу в прозрачной юбке и была пристыжена в сети. Папарацци запечатлели исполнительницу, когда она направлялась на вечеринку после бала Met Gala вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Она была одета в черную футболку и юбку из прозрачного материала, через которую просвечивало черное белье.

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