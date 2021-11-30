Напавшего на россиянку медведя сняли на видео

Медведь, пробравшийся в город Артем и ранивший женщину, попал на видео

Вышедший в город Артем на Дальнем Востоке бурый медведь попал на видео. Фрагмент записи разгуливающего хищника публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как медведь резво прыгает по палисаднику во дворе одного из жилых домов. Похоже, что зверь пытается скрыться от людской активности и убежать на пустырь.

О том, что в черте города Артема заметили медведя, сообщили в администрации Артемовского округа. Жителям рекомендовали не покидать дома без необходимости после того, как стало известно, что бурый хищник напал на женщину. Пострадавшую доставили в больницу с рваными ранами.