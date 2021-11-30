Обвиненный в покушении на Лукашенко оппозиционер попал в больницу

Оппозиционный белорусский политик Григорий Костусев попал в больницу. Лидера партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) госпитализировали прямо из СИЗО, где он находился из-за обвинений в организации военного переворота в стране и покушении на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Sputnik.
«Костусев госпитализирован, его готовят к операции. Самочувствие политика по-прежнему неудовлетворительное. Он постоянно нуждается в медицинской помощи. Улучшений нет», — сообщает адвокат оппозиционера Инесса Оленская.
Лидера БНФ сотрудники государственной безопасности Белоруссии арестовали в апреле 2021 года. Политика, которому минуло 64 года, считают членом преступной группировки, которая планировала захватить власть в Белоруссии и убить действующего президента Александра Лукашенко. Обвиненный Костусев вину в деле не признал.
Кустусев, предположительно, страдает от онкологического заболевания. Ранее Оленская сообщала, что ее подзащитному не дают возможности ознакомиться с результатами биопсии.
Летом 2021 года белорусские власти заявили, что у них есть неопровержимые доказательства причастности к покушению на Лукашенко американских государственных структур. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Сами доказательства министр не продемонстрировал.