СБУ отчиталась о выявлении полсотни российских агентов

Начальник департамента СБУ: за девять месяцев выявлено более 50 агентов РФ

Начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк отчитался о выявлении более полусотни российских агентов. Запись его выступления на ICTV доступна на YouTube.

«СБУ системно работает по выявлению агентуры иностранных спецслужб. Только за девять месяцев текущего года зафиксированных и задокументированных агентов РФ было выявлено более 50. Поэтому такая работа ведется системно», — заявил Витюк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, согласно полученной им информации, в стране 1 декабря планируется госпереворот, к чему причастен бизнесмен Ринат Ахметов. По словам Зеленского, окружение Ахметова пытается втянуть его в войну с государством.

Позже Витюк рассказал о ходе расследования уголовного дела о подготовке госпереворота. Он отметил, что пока рано говорить о конкретных подозреваемых или задержаниях.