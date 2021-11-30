На Украине рассказали о ходе расследования дела о госперевороте

Представитель СБУ Витюк: говорить о подозреваемых по делу о госперевороте пока рано

Глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк рассказал о ходе расследования уголовного дела о подготовке государственного переворота в стране, который якобы готовили отдельные граждане России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Витюк в эфире телеканала ICTV, на сегодняшний день пока рано говорить о каких-либо конкретных подозреваемых или задержаниях в рамках расследования. Он подчеркнул, что не может дать полной информации о том, каким образом или от кого была получена информация о готовящемся перевороте, поскольку ограничен тайной следствия. «В ближайшее время общество будет проинформировано надлежащим образом», — пообещал представитель СБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом в стране государственном перевороте 1 декабря. По словам главы государства, ему доложили, что к готовящемуся перевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, и на это были выделены миллиарды долларов. При этом украинский лидер отметил, что сам он не верит в госпереворот и в то, что в этом замешан предприниматель. По его мнению, окружение Ахметова пытается втянуть бизнесмена в войну с украинским лидером и государством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения в причастности Москвы в планируемом госперевороте на Украине. По его словам, у России не было никаких планов принимать участие. «И Россия никогда не занимается вообще такими делами», — заявил он.

