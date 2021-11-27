Зеленский получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом в стране государственном перевороте 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, ему доложили, что к готовящемуся перевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, и на это были выделены миллиарды долларов. При этом украинский лидер отметил, что сам он не верит в госпереворот и в то, что в этом замешан предприниматель.

Политик считает, что окружение Ахметова пытается втянуть бизнесмена в войну с украинским лидером и государством.

Ответ Ахметова

Ахметов заявил, что слова о его причастности к попытке совершить государственный переворот в стране являются абсолютной ложью. Бизнесмен отметил, что всегда стремился работать на благо независимой демократической и цельной Украины с Крымом и Донбассом в составе.

Меня возмущает распространение этой лжи вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент Ринат Ахметов украинский предприниматель

По словам Ахметова, в будущем он также намерен защищать свободу слова, экономику и демократию в стране и бороться с авторитаризмом и цензурой.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения в причастности Москвы в планируемом госперевороте на Украине. По его словам, у России не было никаких планов принимать участие. «И Россия никогда не занимается вообще такими делами», — заявил он.

Первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в свою очередь отметил, что заявление президента Украины о попытке госпереворота в стране является очередным фейком. Он подчеркнул, что киевские власти не могут определиться, кого поставить «во главу угла» — Россию или Ахметова.

По мнению Водолацкого, за основу новости о перевороте на Украине взяли ситуацию в Киргизии, где был предотвращен госпереворот.

В общем, очередной бред, очередные фейки, очередная антироссийская повестка, которая уже, наверное, всем надоела Виктор Водолацкий первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Хитрый ход

Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Зеленский мог заявить о готовящемся в стране госперевороте для того, чтобы оправдать введение военного положения в стране. По словам эксперта, в случае, когда поступает достоверная информация о готовящемся госперевороте, сначала идут аресты, а уже потом выступления на пресс-конференциях.

Предположу, что он решил отложить немного в сторону российское наступление, раскрутить ахметовский переворот с тем, чтобы потом закричать, что родина в опасности, а коней на переправе не меняют Владимир Жарихин политолог, заместитель директора Института стран СНГ

Жарихин предположил, что громкое заявление Зеленского может быть связано и со слухами о том, что с 1 декабря президент намерен ввести на Украине режим военного положения. Политолог отметил, что госпереворот является прекрасным поводом, способным обосновать такую серьезную меру.

Последствия

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что слова Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте с участием Ахметова привели к падению акций всех украинских компаний. По его словам, что потери ощутила не только компания ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания), принадлежащая Ахметову, но и все украинские компании.

У нас проблема в энергетике — мы идем на тонкой линии. У нас проблемы с финансами. И при этом президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. Не многие из вас понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно Арсен Аваков бывший глава МВД Украины

Политик подчеркнул, что пресс-конференция украинского лидера нанесла урон имиджу государства, в результате чего страна «потеряла миллиарды за два часа».