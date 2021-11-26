В Госдуме оценили заявление Зеленского о готовящемся перевороте на Украине

Депутат ГД Водолацкий: заявление Зеленского о перевороте на Украине — это очередной фейк

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о попытке госпереворота в стране является очередным фейком, считают в Госдуме. Так слова Зеленского оценил первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передают «Известия».

По словам Водолацкого, киевские власти не могут определиться, кого поставить «во главу угла» — Россию или украинского миллиардера Рината Ахметова. Парламентарий уверен, что за основу новости о перевороте в Киеве взяли ситуацию в Киргизии, где был предотвращен госпереворот.

«В общем очередной бред, очередные фейки, очередная антироссийская повестка, которая уже, наверное, всем надоела», — заявил депутат Госдумы.