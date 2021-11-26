Оценены последствия заявления Зеленского о подготовке госпереворота на Украине

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте с участием бизнесмена Рината Ахметова привели к падению акций всех украинских компаний. Такое заявление сделал бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова», трансляция которого ведется на Youtube-канале Shuster online.

При этом, он подчеркнул, что потери ощутила не только компания ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания), принадлежащая Ахметову, но и все украинские компании. Экс-министр заявил, что пресс-конференция Зеленского нанесла урон имиджу Украины, в результате чего страна «потеряла миллиарды за два часа».

«У нас проблема в энергетике — мы идем на тонкой линии. У нас проблемы с финансами. И при этом президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. Не многие из вас понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике», — заявил Аваков.

Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом на Украине государственном перевороте 1 декабря. По словам главы государства, ему доложили, что к готовящемуся перевороту причастен Ахметов и на это выделяются миллиарды долларов.

Сам Ахметов назвал слова президента абсолютной ложью и подчеркнул, что всегда стремился работать на благо независимой демократической и цельной Украины с Крымом и Донбассом в составе.