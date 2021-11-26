В России рассказали о смысле госпереворота на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский мог заявить о готовящемся в стране госперевороте для того, чтобы оправдать введение военного положения в стране, считает политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что политик планирует таким способом сплотить вокруг себя народ, отвернувшийся от главы государства.

Зеленский ранее заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине государственном перевороте 1 декабря.

Хитрый план

Жарихин счел логику действий украинского президента странной. По его словам, в случае, когда поступает достоверная информация о готовящемся государственном перевороте, сначала идут аресты, а уже потом выступления на пресс-конференциях.

«Поэтому могу предположить, что это очередная попытка Зеленского сплотить вокруг себя все более отказывающееся от него население. Видимо, российская угроза работает уже не так хорошо, в нее уже не верят. Налицо недовольные массы, отставные политики, координация против действующего главы государства. Предположу, что он решил отложить немного в сторону российское наступление, раскрутить ахметовский переворот с тем, чтобы потом закричать, что родина в опасности, а коней на переправе не меняют», — считает политолог.

Он добавил, что громкое заявление украинского лидера может быть связано и со вчерашними слухами о том, что с 1 декабря Зеленский введет в стране режим военного положения. Жарихин отметил, что госпереворот является прекрасным поводом, способным обосновать такую серьезную меру.

«Зеленский вполне может заявить, что пытается предотвратить госпереворот, и именно по этой причине вводит режим ЧП. Правда, не уверен, что у него получится реализовать этот план. [экс-президент Петр] Порошенко, если помните, тоже пытался провернуть нечто подобное, режим ЧП был объявлен, но в реальности никак не действовал», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

В мае 2019 года бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что во время президентской кампании Зеленского поддерживали все местные олигархи. Положительно, по его словам, к кандидатуре президента Украины относился и Ахметов.