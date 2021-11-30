Из частного дома под Петербургом вынесли богатства на 12 миллионов рублей

РЕН ТВ: в Ленобласти вор похитил сейф с украшениями и ключами от авто из частного дома

Неизвестный похитил сейф с богатствами на миллионы рублей из частного дома под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в понедельник, 29 ноября, вор отжал стеклопакет и проник в дом на Пушкинской улице в деревне Низино Ленинградской области. Оттуда преступник вынес сейф, в котором хранились украшения с бриллиантами, золотые часы, ключи от автомобиля, монета из золота, документы и около 400 тысяч рублей наличными. Общая сумма кражи составила 12,4 миллиона рублей.

В ходе расследования служебная собака обнаружила сейф со следами взлома в 150 метрах от места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в настоящий момент ведутся поиски преступника.

В октябре россиянка Ольга Зыкова совершила кражу в ювелирном магазине в Нижнем Новгороде на глазах у покупателей. На размещенных в сети кадрах, снятых камерой наблюдения, было видно, как женщина стоит за прилавком торговой точки и складывает в сумку украшения. Она обокрала бутик, несмотря на то, что в торговом центре находились посетители и другие сотрудники. В общей сложности ей удалось забрать несколько золотых изделий с бриллиантами на десять миллионов рублей.