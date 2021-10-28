В России продавщица украла золото из магазина на глазах у покупателей

Россиянка Ольга Зыкова совершила кражу в ювелирном магазине в Нижнем Новгороде на глазах у покупателей. Соответствующий ролик публикует «РЕН ТВ».

На размещенных кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как женщина стоит за прилавком торговой точки и складывает в сумку украшения. Она обокрала бутик, несмотря на то, что в торговом центре находились посетители и другие сотрудники. Отмечается, что в общей сложности ей удалось забрать несколько золотых изделий с бриллиантами на 10 миллионов рублей.

По информации издания, Зыкова устроилась на работу продавщицей в магазин, из которого она вынесла аксессуары, два месяца назад. За это время она изучила ассортимент бренда и сделала дубликат ключа от сейфа, который хранился у старшего продавца Оксаны. Преступление россиянка совершила после рабочей смены.

«Днем золотые украшения лежат на витринах, ночью мы убираем все в сейфы. Пришли на смену, открыли отдел, все было нормально. Открыли сейфы, а там просто пусто. Планшеты, а украшений нет», — пояснила другая сотрудница ювелирного бутика Наталья Золотова.

Руководство магазина попыталось связаться с Зыковой, однако она выключила телефон и удалила страницы в социальных сетях. Кроме того, выяснилось, что при устройстве на работу россиянка предоставила поддельные адрес проживания и паспорт. На данный момент полиция разыскивает злоумышленницу, которой удалось скрыться с места преступления.

В феврале 27-летняя учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков. Инцидент произошел в учебном заведении в городе Рузаевка, Республика Мордовия. По версии следствия, подозреваемая снимала с школьников аксессуары во время игры в жмурки и после занятий не возвращала их личные вещи. Также отмечается, что некоторые кражи педагог совершала, когда поправляла детям одежду.