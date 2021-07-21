Женщина украла семь бриллиантов на глазах у продавцов с помощью «ловкости рук»

Пожилая женщина на глазах у продавцов украла из ювелирного магазина бриллианты на полмиллиарда рублей, подменила их на стеклянные камни и пошла под суд. Об этом сообщает BBC.

Согласно материалу, в феврале 2016 года к директору лондонского ювелирного магазина Boodles Николасу Уэйнрайту (Nicholas Wainwright) обратился некий Саймон Глас (Simon Glas), который хотел приобрести дорогостоящие алмазы в качестве инвестиции. В марте того же года мужчины встретились в Монако, чтобы определить драгоценности, которые пополнят коллекцию Гласа.

В результате переговоров были выбраны семь камней стоимостью 4,2 миллиона фунтов стерлингов (450 миллионов рублей). Среди них были 20-каратный бриллиант в форме сердца за 2,2 миллиона фунтов стерлингов (224 миллиона рублей) и трехкаратный розовый бриллиант грушевидной формы за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (112 миллионов рублей).

Саймон Глас заявил, что направит в магазин свою оценщицу, которая осмотрит алмазы перед их покупкой. Ею оказалась 60-летняя уроженка Румынии Лулу Лакатос (Lulu Lakatos). По приезде в Boodles женщина представилась Анной (Anna) и начала по очереди взвешивать и осматривать бриллианты. Затем она упаковала их в мешок и положила в свою сумку.

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Сотрудники магазина объяснили Лакатос, что она не может забрать камни без оплаты. Тогда злоумышленница достала мешок с поддельными камнями, выложила его обратно на витрину и покинула заведение.

Позднее стало известно, что преступница подменила мешок с бриллиантами на идентичный, который был наполнен стеклянными камнями той же формы. Совершив кражу, женщина забежала в ближайший бар, сняла шляпу и шарф и сменила темное пальто на светлое. Затем она покинула Лондон, воспользовавшись своим настоящим паспортом.

В сентябре 2020 года Лакатос была задержана во Франции по европейскому ордеру на арест и вскоре экстрадирована в Великобританию. Прокурор из Лондона Филип Стотт (Philip Stott) заявил, что бриллианты были украдены при помощи ловкости рук воровки. «Заговор, в котором она, как утверждается, сыграла неотъемлемую и центральную роль, стал одним из самых изощренных, спланированных и рискованных в истории», — сказал он.

Разбирательство Королевского суда Саутуорка по ее делу продолжается. Лакатос отрицает обвинение в заговоре с целью кражи.

В июне ограбившие знаменитостей на сотни миллионов рублей воры пошли под суд. Семь мужчин и одна женщина в возрасте от 27 лет до 31 года, имена которых не указаны, обвиняются в краже имущества футболистов. Воры украли у Тьяго Сильвы драгоценности и часы на сумму 1,2 миллиона евро (104 миллиона рублей). Эрик Максим Шупо-Мотинг, в свою очередь, понес убытки в размере 600 тысяч евро (52 миллиона рублей). По данным полиции, в общей сумме со всех своих жертв группировка заработала 4,2 миллиона евро (364 миллиона рублей).