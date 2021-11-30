Названо число застрявших в ЮАР российских туристов

В настоящее время около 500 российских туристов находятся в ЮАР. Такое число называет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Отмечается, что в республике нет россиян, которые находятся в составе организованных туристических групп. «Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян», — говорится в сообщении.

Застрявшим в республике туристам ведомство советует обратиться в посольство России, чтобы получить оперативные данные о возможных вариантах возвращения на родину и встать на консульский учет.

«Ростуризм рекомендует также отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах МИД России и Росавиации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ноябре российские дипломаты в ЮАР захотели организовать специальный вывозной рейс из Кейптауна. Отмечается, что решение об организации спецрейса для граждан России было принято в связи с ограничением авиасообщения с ЮАР на фоне обнаружения нового штамма COVID-19.