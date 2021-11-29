В России захотели организовать спецрейс из ЮАР для эвакуации туристов

Генконсульство и посольство России в ЮАР организуют для россиян спецрейс из Кейптауна

Российские дипломаты в ЮАР захотели организовать специальный вывозной рейс из Кейптауна. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства в республике.

Отмечается, что решение об организации спецрейса для граждан России было принято в связи с ограничением авиасообщения с ЮАР на фоне обнаружения нового штамма COVID-19.

«В настоящее время генконсульством совместно с посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна 1-3 декабря. Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну», — говорится в сообщении.

Ранее российским туристам, застрявшим в ЮАР из-за закрытия границ на фоне обнаружения нового штамма COVID-19, предложили эвакуацию из страны за миллион рублей на частном самолете. Цена одного авиабилета на рейс Кейптаун — Москва с двумя дозаправками в Уганде и Египте составляет 15 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей).

Россияне, которые застряли в ЮАР, раскрыли подробности своей ситуации. Один путешественник рассказал, что туристы приобрели обратные билеты на 1 декабря: сначала запланирован вылет из Кейптауна в Аддис-Абебу, а оттуда — в Москву.

26 ноября стало известно, что в Европу пришел новый штамм COVID-19, который обозначается как B.1.1.529. Первые случаи инфицирования были выявлены в ЮАР, а первой страной ЕС, в которой выявили штамм, стала Бельгия.