Россиянам предложили эвакуацию из ЮАР за миллион рублей

Застрявшим в ЮАР россиянам предложили эвакуацию на частном самолете за 1,2 миллиона рублей

Российским туристам, застрявшим в ЮАР из-за закрытия границ на фоне обнаружения нового штамма COVID-19, предложили эвакуацию из страны на частном самолете. Об этом пишет РИА Новости

«Ориентировочно в среду 1 декабря из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500. Общее время полета — 15-16 часов. Полет платный», — сообщили в Генконсульстве России в Кейптауне и добавили, что количество мест на борту ограничено — максимум 15 человек.

При этом уточняется, что цена одного авиабилета составляет 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей). В стоимость перелета включена ручная кладь и багаж весом до 21 килограмма.

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Представитель организаторов полета пояснил, что чартер заказан крупной российской компанией, работающей в области фитнеса и спортивного туризма. До отмены авиасообщения фирма привезла клиентов в спортивные лагеря на юге Африки, а теперь заказала лайнер для их вывоза.

Ранее в ноябре отечественные путешественники, которые застряли в Южной Африке из-за прерывания Россией авиасообщения с ЮАР, раскрыли подробности своей ситуации и описали ее словами «будем бить тревогу». По словам одного из россиян, в подобном положении оказались не менее восьми знакомых ему людей.

26 ноября стало известно, что в Европу пришел новый штамм COVID-19, который обозначается как B.1.1.529. Первые случаи болезни были выявлены в ЮАР, а первой страной ЕС, в которой выявили штамм, стала Бельгия.

