Набиуллина назвала срок победы над значительным ростом цен

Инфляцию можно снизить за два-три года даже с очень высоких уровней. Такой срок победы над значительным ростом цен назвала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».Трансляцию ведет РБК.

«Для того, чтобы завоевать доверие и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, и больше», — заявила Набиуллина.

Развитые страны такое доверие завоевали, отметила она. Глава ЦБ признала, что в России все-таки другая ситуация. «У нас нет такого доверия, у нас инфляционные ожидания не заякорены», — добавила Набиуллина. ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию в стране к цели в 4 процента к концу 2022 года.

В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма из-за инфляции в России, сказал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы видим с вами беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же, быть свободными, стерильными, свободными от влияния негативных этих тенденций быть невозможно, к сожалению», — подчеркнул он.