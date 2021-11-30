России предрекли подорожание электричества из-за борьбы с выбросами

РБК: из-за декарбонизации в России к 2050 году электричество подорожает на 28 процентов

В России к 2050 году из-за борьбы с выбросами углерода на 28 процентов подорожает электричество, предрекли аналитики «ВТБ-Капитал». Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий отчет.

Согласно прогнозу, сокращение выбросов к 2050 году на 60 процентов от уровня 2019 года потребует 102,7 триллиона рублей. Однако, предупреждают они, декарбонизация приведет к росту цен на продукцию внутри России для конечных потребителей. Наиболее высокий рост — на 28 процентов — покажет рост стоимости электроэнергии, что будет необходимо для покрытия инвестиций.

Вместе с тем, отмечают аналитики, такая оценка в целом соответствует стратегии Минэкономразвития, предполагающей выделение на сокращение выбросов 88,8 триллиона рублей.

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Как отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, нельзя сказать, что декарбонизация в целом приведет к замедлению экономического роста. Он объяснил, что производство необходимого оборудования придаст дополнительные стимулы для развития экономики, а инвестиции в подобные проекты при должной поддержке государства могут привести к снижению налоговой нагрузки на предприятия, занятые модернизацией.

По данным Forbes, электроэнергия в России может подорожать на 26 процентов к 2050 году из-за энергоперехода. При этом Минэкономразвития подготовило окончательный вариант стратегии низкоуглеродного развития страны. По словам главы ведомства Максима Решетникова, форсированный энергопереход для некоторых экономик оборачивается такими ощутимыми затратами, которые, по его мнению, не все ожидали.

В стратегии ведомства описаны два сценария — инерционный, если власти не будут предпринимать каких-либо специальных мер, и интенсивный, учитывающий активные действия по декарбонизации. В первом случае Россия сократит нетто-выбросы (с учетом поглощения лесом СО2) на 460 миллионов тонн эквивалента СО2, при втором — на 1,57 миллиарда тонн.