В Вологде пройдет международный фестиваль туристического кино

В Вологде пройдет XII международный фестиваль туристического кино и телепрограмм «Свидание с Россией». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие начнется 1 декабря и завершится 5-го числа. На него заявлены 80 работ. В рамках фестиваля впервые пройдет конкурс туристических клипов, а также мастер-классы по детской анимации и дискуссии о роли кинематографа в продвижении туризма и выживания отельного бизнеса в пандемию коронавируса.

Основной площадкой для показов станет юго-западная башня Вологодского кремля. Сеансы также пройдут в других городах Вологодской области, в том числе в Череповце, Великом Устюге и Вожеге.

29 ноября сообщалось, что в Ингушетии начался VII международный кинофестиваль «Золотая башня».