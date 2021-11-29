В Ингушетии начался кинофестиваль «Золотая башня»

В Ингушетии начался VII международный кинофестиваль «Золотая башня». Об этом сообщается на сайте министерства культуры региона.

Отмечается, что на мероприятии покажут более 50 документальных и художественных картин из 30 стран. Среди них — Россия, Эстония, Кыргызстан, Мексика, Азербайджан, Украина, Казахстан и Узбекистан. Параллельно с кинсмотром будут организованы бесплатные показы и встречи с деятелями кино.

Жюри определит победителей в 16 номинациях. Лауреаты получат специальные дипломы, золотые статуэтки в виде уменьшенной копии средневековой ингушской башни и подарки. Фестиваль продлится до 4 декабря.

«Золотая башня» проходит в Ингушетии с 2014 года. Проект нацелен на «усиление культурно-просветительской, искусствоведческой и информационной функции кинематографии, более широкого ознакомления жителей Республики Ингушетия с достижениями современного российского кино и шедеврами мирового кинематографа, а также приобщение к кинематографу детской, подростковой и юношеской аудитории».