В США назвали надежную опору российской армии

Обозреватель из США Брент Иствуд в статье для Business Insider назвал надежную опору российской армии. По его словам, это танк Т-72, который, несмотря на разработку полувековой давности, имеет значительный потенциал.

По словам автора, благодаря модернизации боевая машина может соперничать с современной техникой, в том числа после установки новой 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2A46M-5 с автоматическим заряжанием.

Иствуд добавил, что Т-72 также оснащен системой управления огнем «Калина», способной самостоятельно отслеживать вражеские объекты. Также танк стреляет бронебойными и осколочными снарядами, может применять противотанковые ракеты АТ-11, а корпус покрывает реактивная броня «Контакт-5».

Обозреватель пояснил, что Россия планирует усовершенствовать машины до версии Т-72Б3. Это означает, что модель останется «рабочей лошадкой» в российских вооруженных силах.

Ранее «Российская газета» сообщила, что в период ирано-иракской войны танковые силы Ирака опирались на машины советской разработки. Некоторые образцы танков Т-72 модернизировали с помощью китайских разработок.

