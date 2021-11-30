В США показали украинский танк Т-84 в прицеле

В ходе испытаний украинский танк Т-84 показали в тепловизионном прицеле

Видимость украинского танка Т-84 в тепловизионный прицел проверили в ходе испытаний в США. Изображения машины опубликовал пользователь Twitter. Об этом сообщает «Российская газета».

На снимках виден танк Т-84, который запечатлели в нескольких ракурсах. В публикации предположили, что фотографии сделали в ходе проверки заметности Т-84 в различных условиях.

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В 2003-2004 годах США приобрели четыре танка Т-84, которые основаны на конструкции советского Т-80УД. Американская сторона получила машины с модернизированным комплексом активной защиты «Дрозд».

Ранее в США оценили украинский танк БМ «Оплот». В публикации 19FortyFive предположили, что модернизация Т-84 не сможет повлиять на ход сражения.

В феврале Т-84 заметили возле испытательного полигона Юма в Аризоне. В публикации The National Interest предположили, что танк будут использовать для обучения американских военных.

В основе Т-84 лежит советский танк Т-80УД. Украинская модификация получила двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. Также Т-84 оснастили новыми прицельными приспособлениями, комплексом оптико-электронного противодействия и динамической защитой «Нож».