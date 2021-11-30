Во Владивостоке открывается выставка о взаимодействии человека с интерьером

В залах Приморского отделения Союза художников России во Владивостоке состоялось открытие выставки «Тайное пространство» художницы Анастасии Медведевой, посвященной взаимодействию человека с окружающим его интерьером. Об этом сообщает PrimPress.

В экспозиции представлено 16 живописных полотен и 19 графических работ, созданных в 2021 году. Некоторые делались по воспоминаниям и представлениям.

Как считает куратор проекта Юлия Климко, причиной иначе взглянуть на окружающее пространство стала пандемия коронавируса. В выставке Тайное пространство интерьер становится главным героем, через которого ведется рассказ о современном человеке и его ценностях.

Выставка продлится до 22 декабря.

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