В Нижнем Новгороде захотели создать новое арт-пространство

В Нижнем Новгороде появится новое арт-пространство «Миллионка». Его планируется разместить на территории улицы Кожевенной и прилегающих к ней переулков, сообщил в беседе с KP.RU председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков.

«Речь идет о территории от улицы Широкой до Чкаловской лестницы, от Нижневолжской набережной до бровки Кремля», — уточнил собеседник издания, добавив, что помимо улицы Кожевенной на упомянутом участке располагаются несколько переулков, в том числе Рыбный, Казарменный и Кожевенный.

По его словам, проект историко-культурного туризма решили посвятить истории бедняков, живших в XIX веке. «Будущая "Миллионка" будет демонстрировать систему ценностей среды и быта нижегородского босячества, в которых создавал свои произведения Максим Горький», — заявил Сериков, отметив, что территория, на которой захотели создать арт-пространство, имеет большое значение для истории города.

Ранее сообщалось, что на выставке «Единение» в Нижнем Новгороде представили более 600 работ почти 500 российских художников. Экспозиция открылась в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ). Она будет работать до 5 декабря.