Четыре проекта Татарстана признали лучшими в области ландшафтной архитектуры

Четыре проекта из Татарстана получили главную профессиональную премию России в области ландшафтной архитектуры. Об этом сообщает агентство «Татар Информ» со ссылкой на Фонд «Институт развития городов республики Татарстан».

Известно, что победителем в номинации «Лучшее градостроительное решение, проект планировки, концепции» по версии XII Российской национальной премии признана стратегия развития реки Казанки. Согласно проекту, на набережной реки до 2030 года планируется создать крупнейшую в России экосистему прибрежных парков. Всего власти обустроят 12 парковых зон.

Кроме того, новые участки набережной Казанки, которые были открыты 30 августа 2021 года, стали лучшим реализованным объектом общественного пространства площадью более пяти гектаров.

По информации издания, второе место разделили два проекта республики. Один из них — туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана», который стал серебряным призером среди объектов экологического и инженерного дизайна. Отмечается, что на его территории благоустроят Голубые озера и разместят новые центры активности и экотропы. Вторую строчку рейтинга также заняли Шишкинские пруды, находящиеся в Елабуге.

Ранее появилась информация о том, что в селе Гари Елабужского района появится фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Объект появится в населенном пункте в конце 2021 года. Строители уже выполнили работы по внутренней отделке, установили газовый котел и укомплектовали здание необходимой мебелью и оборудованием. На данный момент согласовывается проект газоснабжения.