ВОЗ призвала не «наказывать» обнаружившие у себя омикрон-штамм страны

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не «наказывать» страны, обнаружившие у себя омикрон-штамм коронавируса, а принимать рациональные и пропорциональные меры для борьбы с распространением инфекции. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хорошо понимаю стремление всех стран защитить своих граждан от штамма, который мы еще не до конца понимаем. Но я также обеспокоен тем, что некоторые государства-члены вводят резкие, общие меры, которые не основаны на фактах и не эффективны и которые только усугубят неравенство», — подчеркнул Гебрейесус.

Он порекомендовал принимать меры по снижению риска распространения инфекции в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. Глава ВОЗ также поблагодарил Ботсвану и Южную Африку за своевременное сообщение о выявлении нового штамма.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал усилить контроль за распространением омикрон-штамма, чтобы не позволить миру «закрыться» и вновь прервать экономическое взаимодействие.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.