ООН призвала усилить контроль за распространением омикрон-штамма

Нельзя позволить миру «закрыться», вновь остановить международные поездки и экономическое взаимодействие из-за омикрон-штамма коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал усилить меры контроля за распространением нового варианта COVID-19 вместо мировой изоляции, передает Reuters.

«Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность дополнительного тестирования путешествующих, наряду с другими возможными и эффективными мерами, чтобы избежать рисков заражения и при этом позволить сохранить возможность поездок и экономического взаимодействия», — заявил глава ООН.

Гутерриш также отметил, что глубоко обеспокоен международной изоляцией южноафриканских стран, которые своевременно выявили и рассказали об омикрон-штамме. «Народы Африки нельзя винить за то, что доступность вакцин там на удручающе низком уровне, и нельзя наказывать за обнаружение новой информации и ее быструю передачу всему миру», — заключил генсек.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал существующую систему борьбы с пандемией, так как она лишает страны стимулов предупреждать другие государства об угрозах. «Южная Африка и Ботсвана должны быть отблагодарены, а не наказаны, за обнаружение и сообщение о новом штамме», — считает он. Глава ВОЗ подчеркнул, что ни одна страна мира не сможет победить пандемию коронавируса, сосредоточившись на вакцинации исключительно своих граждан. Глава ВОЗ призвал государства бороться с неравным доступом к вакцинам.