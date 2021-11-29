Глава ВОЗ заявил о необходимости нового соглашения о пандемиях

Появление омикрон-штамма коронавируса демонстрирует недостатки существующей системы борьбы с пандемией, так как лишает страны стимулов предупреждать другие государства об угрозах. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал нынешние способы противостояния распространению коронавируса и заявил о необходимости нового соглашения о пандемиях. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, появление нового и быстро распространяющегося варианта COVID-19 подчеркивает опасность ситуации. «Южная Африка и Ботсвана должны быть поблагодарены, а не наказаны, за обнаружение и сообщение о новом штамме», — считает он.

«Наша способность покончить с пандемией — это тест нашей коллективной способности предотвращать и эффективно отвечать на пандемии в будущем, потому что в основе борьбы с ними будут лежать те же принципы», — заключил глава ВОЗ.

Ранее Гебрейесус заявил, что ни одна страна мира не сможет победить пандемию коронавируса, сосредоточившись на вакцинации исключительно своих граждан. Глава ВОЗ призвал государства бороться с неравным доступом к вакцинам, так как чем дольше существует это неравенство, тем больше возможностей есть у вируса распространяться и эволюционировать по пути, который невозможно предсказать и предотвратить.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил главу министерства иностранных дел и сотрудничества Южноафриканской республики (ЮАР) Наледи Пандор за быстрое выявление омикрон-штамма коронавируса и оперативное распространение данных сведений. Он отметил, что это должно послужить примером всему миру.