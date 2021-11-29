Глава ВОЗ призвал бороться с неравным доступом к вакцинам

Ни одна страна мира не сможет победить пандемию коронавируса, сосредоточившись на вакцинации исключительно своих граждан. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства бороться с неравным доступом к вакцинам, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, чем дольше существует это неравенство, тем больше возможностей есть у вируса распространяться и эволюционировать по пути, который невозможно предсказать и предотвратить. «Мы предупреждали, что самые бедные и уязвимые страны будут затоптаны в мировой давке за вакцины. Это и случилось. Боле 80 процентов вакцин приходятся на 20 стран», — отметил он.

Глава ВОЗ обратил внимание, что пока в одних странах вакцинируют людей с минимальным риском серьезного развития болезни и ревакцинируют полностью здоровых людей, в Африке привит лишь 1 из 4 сотрудников сферы здравоохранения. «Это неприемлемо. Мы не можем положить конец пандемии, пока не решим кризис с вакцинами. Равный доступ к препаратам по всему миру — это не благотворительность, а самый важный интерес для каждой страны» — считает Гебрейесус.

Генеральный директор ВОЗ призвал правительство всех государств поддержать вакцинацию 40 процентов населения каждой страны к концу 2021 года и привить 70 процентов к середине 2022 года.

Ранее эксперты ВОЗ признали угрозой выявленный в Южной Африке новейший штамм COVID-19 B.1.1.529, которому была присвоена греческая буква «омикрон» (О). По данным организации существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными против нового вируса. Новейший штамм может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами.