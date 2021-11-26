Новейший штамм COVID-19 омикрон признали угрозой для стран

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали угрозой выявленный в Южной Африке новейший штамм COVID-19 B.1.1.529, которому была присвоена греческая буква «омикрон» (О). Об этом сообщает Reuters.

Как считают специалисты ВОЗ, новая разновидность коронавируса может угрожать странам, которые ведут борьбу с его распространением.

50 мутаций имеет новый штамм коронавируса B.1.1.529

По данным организации, вирус B.1.1.529 после серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными.

В ВОЗ также предположили, что вариант омикрон распространяется быстрее, чем его предшественники, о чем свидетельствует опыт ЮАР. Поэтому новейший штамм может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами. В организации призвали все страны уделить изучению нового варианта коронавируса большее внимание.

Что известно об омикроне?

ВОЗ решила назвать новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, греческой буквой «омикрон» (О). Решение было принято по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов. Также эксперты организации включили новый штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность.

Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий обеспокоенность ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

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Варианты вируса, входящие в эту группу, характеризуются повышенной скоростью передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Также эти варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и препаратов для лечения коронавируса.

Кроме того, в организации уже оценили способность существующих ПЦР-тестов распознать новый штамм. По данным организации, ПЦР-тесты распознают омикрон. ВОЗ подчеркнула, что этот вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, но при этом может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании.

Ранее 26 ноября ВОЗ уже выражала обеспокоенность из-за новейшего штамма коронавируса SARS-CoV-2. При этом глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в Twitter призвал как можно скорее реализовать программу по вакцинации во всем мире.

Новый вариант вируса COVID19 — омикрон — имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Вот почему нам необходимо ускорить наши усилия по реализации программы вакцинации как можно скорее и защитить наиболее уязвимых (людей) во всем мире Тедрос Аданом Гебрейесус глава ВОЗ

Вакцины от омикрона

В США уже прозвучали высказывания насчет вакцины от нового штамма. Как заявил экс-советник рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Белом доме Энди Славитт, препараты против штамма омикрон будут готовы к лету 2022 года. По его словам, фармацевтическим компаниям, в частности Pfizer и Moderna, требуется 100 дней для разработки вакцин против нового варианта коронавируса. Славитт также отметил, что производство, одобрение и распространение вакцин занимают время. По мнению эксперта, на оценку эффективности вакцин на основе мРНК уйдет порядка двух недель.

Если начнем в первых числах декабря, то новые вакцины будут доступны для всего мира к лету Энди Славитт экс-советник рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Белом доме

Однако профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) Джордж Резерфорд заявил «Ленте.ру», что существующие вакцины оказались эффективны против различных разновидностей коронавируса, и нет оснований думать, что новый штамм из Африки будет исключением.

При этом в мире все еще наблюдается проблема с распределением вакцин от коронавируса, заявлял ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он назвал «шокирующим дисбалансом» ситуацию с глобальным распределением.

Всего в мире применено более 7,3 миллиарда доз вакцины, однако около 70 процентов этого количества ушло всего в 10 стран Тедрос Аданом Гебрейесус Глава ВОЗ

Запрет на въезд из-за омикрона

Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джо Байдена, американские власти США с понедельника, 29 ноября, запретят въезд для жителей восьми стран Африки в связи с распространением омикрона. Ограничения коснутся жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави. В этот же день министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что республика запретит с пятницы, 26 ноября, въезд из Ботсваны, Южно-Африканской Республики (ЮАР), Мозамбика, Намибии и Зимбабве из-за распространения нового штамма коронавируса. Перед этим ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними с ней странами ввели Евросоюз, Великобритания, Сингапур и Япония.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии. 26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении заявила, что штамм может распространиться по всему миру за следующие несколько месяцев. Она подчеркнула серьезное отношение Еврокомиссии к новостям о варианте B.1.1.529.